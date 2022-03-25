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Цены на бензин и дизтопливо пока сохраняются - глава Минэнерго

Автор:  
Акбота Кузекбай
25 Марта 2022, 14:08
Цены на бензин и дизтопливо пока сохраняются - глава Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков высказался по поводу цен на бензин и дизтопливо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По акцизу было решение, что мы будем исключать непродуктивных посредников, которые забирали определенную долю маржи в реализации нефтепродуктов. Доля маржинальности уйдет в виде акцизов государству. Цена не вырастет из-за того, что новые акцизы применили, но подешевеет тоже вряд ли. 192 тенге – за АИ-92, АИ-93. 215 тенге – АИ-95, 230-260 тенге за дизель. Эти цены пока сохраняются», - сообщил Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в СЦК.

Также министр отметил, что Казахстан по СНГ и во всем мире находится в первой пятерке по дешевизне бензина.

«В этой пятерке первые места занимают страны, в которых вообще нет рыночных отношений и так далее. В Казахстане очень дешевые нефтепродукты и раньше это было причиной несанкционированных перетоков в сопредельные государства в больших объемах. Из-за чего в прошлом году мы начинали испытывать дефицит, потому что бесконтрольно перевозились через границу наши нефтепродукты», - пояснил министр.


Транспорт   Цены и тарифы   Общество   Минэнерго РК   Топливо  
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