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Цены на аренду жилья в РК начали стабилизироваться - эксперт

4 Ноября 2022, 12:18
Цены на аренду жилья в РК начали стабилизироваться - эксперт
4 Ноября 2022, 12:18

Цены на аренду жилья в РК начали стабилизироваться - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рынок аренды стал остывать, ажиотаж спал и запрашиваемые цены стали приближаться к реальным ценам сделок. Об этом заявила советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает МИА «Казинформ».

«Важно не паниковать и помнить о законодательстве РК. Иностранцы при отсутствии вида на жительство в РК приобрести в собственность недвижимость жилого назначения не могут. Поэтому приезд большого количества россиян на цены сделок не повлиял. Безусловно, в ближайшее время есть вероятность роста положительного сальдо миграции, трудоустройства большинства приезжих и оседлости в Казахстане с дальнейшим прицелом на покупку недвижимости. Но время покажет, что будет дальше», - сказала она в телефонной беседе корреспонденту МИА «Казинформ».

Вместе с тем, она добавила, что цены на рынке аренды жилья стали стабилизироваться.

«Да, рынок аренды стал остывать, ажиотаж спал и запрашиваемые цены стали приближаться к реальным ценам сделок. Пришло понимание выгод от долгосрочной аренды. При этом следует отметить, что краткосрочная аренда продолжает держать свой ценник на фоне повышенного спроса», - добавила Нина Лукьяненко.


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