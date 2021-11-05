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Цены на арендное жилье выросли в Казахстане

5 Ноября 2021 17:11
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Цены на арендное жилье выросли в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стоимость аренды квартир в Казахстане за год выросла на 18,5%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В октябре 2021 года стоимость арендного жилья выросла на рекордные 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Год назад рост цен составил 9,8%.

В региональном разрезе, по данным исследовательского агентства EnergyProm, в Алматинской области цены на аренду квартир выросли на 4,2%, в Западном Казахстане - на 37,4%, в Алматы - на 35% и Шымкенте - на 33,8%.

В начале осени, арендная плата за благоустроенное жильё выросла на 2,1% к августу, составив в среднем по РК 1877 тг за кв. м.

Однако в крупных городах стоимость одного квадратного метра в сентябре превысила 3 тысячи тенге.

Так, в Нур-Султане один квадратный метр стоил 3443 тенге, в Алматы - 3062 тенге, в Актау- 2359 тенге, в Туркестане - 2307 тенге.

По всей стране подешевле можно арендовать квартиру в Таразе - по цене 1370 тенге за кв.м, в Кызылорде - 1398 тенге и Семее - 1452 тенге за кв.м.


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#Алматы   #Жилье   #Экономика   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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