Цены на антиковидные лекарственные препараты снижены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам совместной работы Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения РК и Агентства по защите и развитию конкуренции предусмотрен особый порядок формирования предельных цен для антиковидных препаратов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

При особом порядке формирования предельных цен, который применяется во время ограничительных мероприятий, в том числе карантина, в НЦЭЛС направляется список лекарств в соответствии с регрессивной шкалой наценок, с исключением маркетинговых расходов для оптовой и розничной реализации.

Так, исключены маркетинговые расходы для оптовой и розничной реализации в размере 30%, поскольку данные лекарственные препараты пользуются большим спросом у населения. Также снижены в два раза оптовые и розничные наценки: если раньше оптовые наценки доходили до 20%, то для антиковидных препаратов до 10%, соответственно если розничные наценки достигали до 55%, то для антиковидных препаратов – до 27%.

Например, розничные наценки для препарата Кардиомагнил 75 мг №30, 75 мг №100, 150 мг №30 составляют 22,5%, а для препарата Кардиомагнил 75 мг №100 – 17,5%.

Таким образом, на все антиковидные препараты применен особый порядок. По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, в целом снижение цен на антиковидные препараты составило 27% при сравнении с рыночными ценами.

Данные меры были предусмотрены в целях снижения «карманных» расходов населения и исключения разного рода спекуляции на антиковидные препараты.

За превышение установленных предельных цен на лекарственные средства предусмотрена административная ответственность по статье 426 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Полномочия по регулированию цен на лекарственные средства на территории Казахстана закреплены за Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

Наряду с этим, казахстанцы также могут и самостоятельно контролировать стоимость того или иного препарата в аптеках при помощи мобильного приложения DariKz, а в случае обнаружения расхождений в ценах оставить жалобу, заполнив специальную форму.

Лекарственные средства имеют аналоги, которые обладают такими же лечебными свойствами. Например, лекарственные средства кардиомагнил с активным веществом ацетилсалициловая кислота – имеет 23 аналога, ибуфен с активным веществом ибупрофен – 56 аналогов, сумамед с активным веществом азитромицин – 50 аналогов, ксарелто с активным веществом ривароксабан имеет 4 аналога, клексан с активным веществом эноксапарин натрия – 2 аналога.