7 Июня 2022 16:22

Цены на алкоголь в Казахстане самые низкие в СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цены на алкогольные напитки выросли на 3 % за месяц и на 12 % за год. За январь–апрель текущего года в РК выросло производство водки (сразу в 2,4 раза за год, до 16,1 млн литров) и коньяка (на 20,3%, до 4,2 млн литров), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

В то же время уменьшился выпуск виноградного вина (на 35,1 %, до 8,8 млн литров), в том числе игристого (сразу на 70,3 %, до всего 267,2 тыс. литров). В минусе и производство ликеров (на 9,2 %, до 679,7 тыс. литров), а также пива (на 3,5 %, до 208,7 млн литров).

По итогам первого квартала текущего года местные компании обеспечили спрос (экспорт плюс реализацию на внутреннем рынке) на пиво на 90,7 %, против 92,9 % годом ранее. Объем импорта в секторе вырос на 39,4 % за год, до 16,4 млн литров.

Обеспеченность рынка водкой и ликеро-водочными изделиями местного производства составила 83,5 %, против 75,7 % годом ранее. Импорт уменьшился на незначительные 0,7 % за год, до 2,4 млн литров.

Спрос на вино был обеспечен на 64,2 %. На долю импорта соответственно пришлось 35,8 %. В страну завезли 2,8 млн литров вина — на 34,7 % больше, чем годом ранее.

По итогам апреля текущего года цены на алкогольные напитки выросли на 2,6 % за месяц, на 6,8 % с начала года и на 11,7 % за год.

В месячной динамике водка подорожала на 2,4 % за месяц, вино и пиво — на 2,6 %. В годовой динамике вино выросло в цене на 9,5 %, водка — на 10,2 %, пиво — на 15,4%.

Среди стран СНГ Казахстан не отличается высокими ценами на алкоголь. Так, например, по данным Numbeo.com, бутылка вина среднего класса в РК стоит 5,76 долларов США. Импортное пиво, продаваемое в бутылках по 0,33 литра, стоит 1,39 долларов США, пиво местного производства — 0,72 долларов США за бутылку в 0,5 литра (самая низкая цена).

Дороже всего бутылка вина стоит в России (9,67 долларов США), как и импортное пиво (2,16 долларов США). Пиво местного производства дороже всего обходится в Азербайджане — 1,15 долларов США.