Цены и тарифы в Кыргызстане выросли на 14,7% за год

14 Января 2023, 11:29

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане за январь-декабрь 2022 года потребительские цены и тарифы выросли на 14,7%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Согласно представленным статданным, стоимость алкоголя и табачных изделий повысилась на 24,4%, пищевых продуктов и безалкогольных напитков - на 15,8%, непродовольственных товаров - на 12,7% и тарифы на услуги, оказываемые населению - на 9,1%.

Среди продуктов питания в наибольшей степени за текущий год подорожали рыба- на 32,5%, сахар-песок - на 30,5%, мука - на 27,8%, молочные продукты – на 26,8%, макаронные изделия и другие зерновые продукты - на 25,5%, выпечные изделия - на 22,6%, сливочное масло - на 22,3%, сушеные фрукты и орехи - на 20,6%, рис - на 19,7%, свинина - на 19,3%, хлеб - на 17,4%, безалкогольные напитки - на 16,1%, гречневая крупа - на 12,1%, говядина - на 12,2% и баранина - на 11,7%.

Повышение потребительских цен и тарифов за 2022 год в сравнении с декабрем 2021 года наблюдалось во всех регионах республики. При этом, максимальный скачок цен зафиксирован в Нарынской области (18,4%) из-за наибольшего роста стоимости алкогольных напитков и табачных изделия (на 43,3%).