+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Цену на сжиженный газ в Актобе снизят до 50 тенге

4 Января 2022 23:27
Поделиться:
Цену на сжиженный газ в Актобе снизят до 50 тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аким Актобе Асхат Шахаров встретился с актюбинцами, вышедшими на площадь областного акимата в поддержку жителей Жанаозена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Аким Атырауской области встретился с жителями, вышедшими на центральную площадь
Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1 100 за 1 тысячу кубометров Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц - Касым-Жомарт Токаев Цену на газ в Мангистау снизят до 50 тенге за литр в рамках социальной ответственности «Қазмұнайгаз»

Пресс-служба акима города сообщила, что требования вышедших на мирный митинг жителей были выполнены. В частности, актюбинцы требовали снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге и освободить задержанных в ходе митинга.

«Участники мирного митинга потребовали от местного исполнительного органа решения двух вопросов. Первое - освобождение задержанных в ходе митинга. Это требование было выполнено - задержанные были освобождены. Второе требование - снижение цены на сжиженный газ. Это требование также выполнено - цена на сжиженный газ снижена до 50 тенге. Таким образом, оба требования, предъявленные актюбинцами во время митинга, были выполнены», - сообщили в пресс-службе акима города Актобе.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Экономика   #Общество   #Топливо  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Аким Атырауской области встретился с жителями, вышедшими на центральную площадь
Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1 100 за 1 тысячу кубометров
Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц - Касым-Жомарт Токаев
Цену на газ в Мангистау снизят до 50 тенге за литр в рамках социальной ответственности «Қазмұнайгаз»
Популярное
1 Солдат-великан служит в Восточном Казахстане
2 За сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших коронавирусом
3 В Мангистауской области начала работу правительственная комиссия
4 Новое постановление подписал главный санврач Шымкента
5 Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц - Касым-Жомарт Токаев
6 Члены правительственной комиссии ведут переговоры с инициативной группой активистов в Мангистау
Читайте также
17 человек спасли из снежных заносов в Актюбинской области
Вовлекающий сельскую молодежь в спорт пенсионер пробежал более 30 тысяч километров
Солдат-великан служит в Восточном Казахстане
За сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших коронавирусом
В Мангистауской области начала работу правительственная комиссия
Новое постановление подписал главный санврач Шымкента
Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц - Касым-Жомарт Токаев
Члены правительственной комиссии ведут переговоры с инициативной группой активистов в Мангистау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив