Цену на сжиженный газ в Актобе снизят до 50 тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аким Актобе Асхат Шахаров встретился с актюбинцами, вышедшими на площадь областного акимата в поддержку жителей Жанаозена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-служба акима города сообщила, что требования вышедших на мирный митинг жителей были выполнены. В частности, актюбинцы требовали снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге и освободить задержанных в ходе митинга.

«Участники мирного митинга потребовали от местного исполнительного органа решения двух вопросов. Первое - освобождение задержанных в ходе митинга. Это требование было выполнено - задержанные были освобождены. Второе требование - снижение цены на сжиженный газ. Это требование также выполнено - цена на сжиженный газ снижена до 50 тенге. Таким образом, оба требования, предъявленные актюбинцами во время митинга, были выполнены», - сообщили в пресс-службе акима города Актобе.