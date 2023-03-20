Цену на макароны снизили после исключения посредников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выявили факт излишнего посредничества при реализации макаронных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента экономических расследований, в регионе действует комиссия по расследованию посреднических схем при реализации социально-значимых продовольственных товаров. Ведомство совместно с акиматом области проводит аналитическую работу по установлению излишних посредников.

«В ходе анализа выявлен факт реализации макаронных изделий от производителя через двух-трех аффилированных посредников до непосредственного места их продажи, что сказывалось на увеличении стоимости продукции. В адрес производителя уполномоченным органом внесено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции. Уведомление исполнено в полном объеме. Продукция предоставляется напрямую предпринимателям области без необоснованных посредников», - сообщили в департаменте.

Среднерыночная цена макаронных изделий снизилась на 20% - с 490 тенге до 355 тенге.