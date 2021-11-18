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Цену на ГСМ невозможно регулировать – Магзум Мирзагалиев

18 Ноября 2021 12:00
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Цену на ГСМ невозможно регулировать – Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал рост цен на горюче-смазочные материалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Цена на ГСМ не будет регулироваться. Невозможно регулировать, потому что при обсуждении цены на ГСМ мы должны помнить о двух вещах: независимости от цены на мировой Brent, а также цене подрядчика. Здесь не должна быть большая разница от сформированной цены. В этом году сложился дефицит дизтоплива. Одна причина – большая разница в цене по сравнению с соседними странами», - заявил Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Сената.

Он перечислил предпринимаемые в данном направлении ведомством меры.

«По цене сейчас мы системные изменения разрабатываем и самое главное здесь: первое – три НПЗ сейчас претерпевают плановые и внеплановые реконструкции, мы должны определить их сроки. Второе – формирование нашей материально-технической базы запаса и третье – контроль ГСМ. В каждой нефтяной базе необходимо оборудовать соответствующим оборудованием. И сейчас такие вопросы нами прорабатываются. И до конца года мы будем вносить соответствующие изменения», - заключил глава Минэнерго.

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#Сенат   #Минэнерго РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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