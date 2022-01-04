Цену на газ в Мангистау снизят до 50 тенге за литр в рамках социальной ответственности «Қазмұнайгаз»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмұнайгаз».

Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади.

Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.

Напомним, сегодня члены правительственной комиссии также провели переговоры с инициативной группой активистов Жанаозена.

Как ранее сообщалось, Президент РК дал поручение Правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. «Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter . Распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина 3 января создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которую возглавил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

«Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», - отметил Президент РК.

4 января правительственная комиссия, созданная Премьер-Министром Аскаром Маминым по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, прибыла в регион и начала свою работу. Ранее, 3 января, министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию с сжиженным газом в Мангистауской области. Как рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, в отношении собственников автозаправочных станций начато расследование на предмет ценового сговора.

Между тем, Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе. По его словам, переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на сжиженный нефтяной газ (СНГ) на основе спроса и предложения. Министр энергетики на брифинге в СЦК на вопрос, рассматривает ли Правительство вопрос снижения цены на газ до 50 тенге за литр в связи с требованиями бастующих, ответил: «На сегодняшний день мы не видим такой возможности - снижать цену до 50 тенге за литр газа».

3 января аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами города Актау, требующими снижения цен на сжиженный нефтяной газ. Встретились с жителями Актау и депутаты Мажилиса. Собственники АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.

Завтра, 5 января, Президент РК Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами Правительства, сотрудниками своей Администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране.