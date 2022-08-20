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Цену на газ установили в Актюбинской области до конца года

Автор:  
Анеля Касымова
20 Августа 2022, 16:11
Цену на газ установили в Актюбинской области до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предельные розничные цены сжиженного газа для Актюбинской области установлены в размере 50 тенге за 1 литр в срок до конца 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Предельные оптовые цены утверждены на уровне 33 тыс. 600 тенге за тонну, или 19,7 тенге за литр. По словам министра энергетики Болата Акчулакова, который встретился с населением региона, такие цены установлены в целях частичного возмещения убытков заводов-производителей. Он считает, что это позволит обеспечить справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа, а также стимулировать заводы к производству.

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Глава Минэнерго подчеркнул, что ведомство принимает меры по проведению реинжиниринга механизма распределения сжиженного газа по областям с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен.

Одной из таких мер будет разработка правил по определению предельных оптовых цен на сжиженный нефтяной газ заводами-производителями, исходя из установленных розничных цен. Вместе с тем Б. Акчулаков напомнил, что переход на биржу сжиженного нефтяного газа перенесен на 1 января 2023 года.

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Актюбинская область   Цены и тарифы   Общество   Минэнерго РК  
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