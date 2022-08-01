1 Августа 2022 11:09

Цену на газ снизили на 21% для всех потребителей Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цена газа снижена на 21% для всех потребителей Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Ранее, 30 июня 2021 года, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Кызылординской области по итогам рассмотрения отчетов Кызылординскому филиалу АО «КазТрансГаз Аймак» утвержден временный компенсирующий тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам в размере 3 320,45 тенге за 1000 м3 без НДС сроком на один год с вводом в действие с 1 августа 2021 года (ранее действовал 9 083,51 тенге за 1000 м3 без НДС).

Однако, не согласившись с действиями кызылординского департамента КРЕМ, филиал АО «КазТрансГаз Аймак» обратился с исковым заявлением в суд о признании данного приказа незаконным.

По итогам всех судебных разбирательств приказ ДКРЕМ по Кызылординской области признан законным.

В целях защиты прав потребителей Кызылординской области необоснованный доход на сумму 1,4 млрд.тенге, полученный Кызылординским филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» будет возвращен потребителям области путем временного снижения тарифов на газ для всех групп потребителей, в том числе для населения с 16 492,52 до 13 043,49 тенге за 1000 м3 без НДС, где снижение составило порядка 21% с вводом в действие с 1 августа 2022 года сроком на один год.

Комитет на постоянной основе проводит работу по обеспечению защиты интересов потребителей и достижению баланса интересов потребителей и субъектов.

В случае возникновения каких-либо вопросов, потребители всегда могут обратиться в адрес комитета и его территориальные подразделения для защиты своих прав.





Фото: vesti.ua



