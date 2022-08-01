Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Цену на газ снизили на 21% для всех потребителей Кызылординской области
1 Августа 2022 11:09

Цену на газ снизили на 21% для всех потребителей Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цена газа снижена на 21% для всех потребителей Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Ранее, 30 июня 2021 года, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Кызылординской области по итогам рассмотрения отчетов Кызылординскому филиалу АО «КазТрансГаз Аймак» утвержден временный компенсирующий тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам в размере 3 320,45 тенге за 1000 м3 без НДС сроком на один год с вводом в действие с 1 августа 2021 года (ранее действовал 9 083,51 тенге за 1000 м3 без НДС).

Однако, не согласившись с действиями кызылординского департамента КРЕМ, филиал АО «КазТрансГаз Аймак» обратился с исковым заявлением в суд о признании данного приказа незаконным.

По итогам всех судебных разбирательств приказ ДКРЕМ по Кызылординской области признан законным.

В целях защиты прав потребителей Кызылординской области необоснованный доход на сумму 1,4 млрд.тенге, полученный Кызылординским филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» будет возвращен потребителям области путем временного снижения тарифов на газ для всех групп потребителей, в том числе для населения с 16 492,52 до 13 043,49 тенге за 1000 м3 без НДС, где снижение составило порядка 21% с вводом в действие с 1 августа 2022 года сроком на один год.

Комитет на постоянной основе проводит работу по обеспечению защиты интересов потребителей и достижению баланса интересов потребителей и субъектов.

В случае возникновения каких-либо вопросов, потребители всегда могут обратиться в адрес комитета и его территориальные подразделения для защиты своих прав.


Фото: vesti.ua



Новости по теме
Германия планирует ввести налог на газ
Необоснованный доход за комуслуги в 3,7 млн тенге выявили в Жамбылской области
Охватить газификацией планируется 65% казахстанцев до 2030 года
Читайте также
Мировое потребление угля в 2022 году может достигнуть рекорда - прогноз
Жилые дома остались без света из-за поврежденных высоковольтных линий в Атырау
Ветровую электростанцию мощностью 100 МВт ввели в эксплуатацию в Абайской области
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Названы преимущества отмены дифференциации тарифов на электроэнергию
Голубое топливо: как развивается газовая отрасль Казахстана
На западе Казахстана установят 800 км линий электропередачи
Замруководителя департамента экологии Кызылординской области осужден на 10 лет
Популярное
1 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Сказочная усадьба – жительница Петропавловска поменяла городскую жизнь на дачную
3 Аким района утонул в реке Урал в Атырауской области
4 Пожизненное лишение свободы грозит насильнику и убийце школьницы в Шолакае
5 Tartyl Fest в Атырау - стали известны имена победителей

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив