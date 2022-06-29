29 Июня 2022 19:40

Цену на аэропорт снизили в два раза в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Имущество аэропорта Петропавловска в четвертый раз выставили на торги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Объявление о проведении тендера по передаче аэропорта в доверительное управление с правом последующего выкупа снова появилось на сайте gosreestr.kz . На этот раз, по сравнению с предыдущим аукционом, стартовая цена снизилась в два раза – до 2,8 млрд тенге. По такой же стоимости аэропорт пытались передать под управление на вторых торгах.

Срок доверительного управления составляет пять лет. Профиль деятельности должен сохраняться 10 лет с даты заключения договора. За этот период инвестиции должны быть не менее 1,2 млрд тенге. Доверительный управляющий должен обеспечить соблюдение норм и требований пожарной безопасности и техники безопасности, требований к охране, к системе антитеррористической защиты, оснащение территории аэропорта противопожарными средствами, наличие квалифицированных специалистов, использовать объект только по целевому назначению, не допускать его разбора и ликвидации.

Первый раз имущество аэропорта выставили на торги в марте. За это время стоимость имущества варьировала между 2,8 и 5,6 млрд тенге.

Сейчас из аэропорта Петропавловска, имеющего статус международного, можно улететь только в Нур-Султан и Алматы.

Фото: ppkport.kz