Центры занятости СКО допускали нарушения при заключении договоров с получателями грантов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области центры занятости при заключении договоров о предоставлении государственных грантов не соблюдали правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, документ содержал пункт, который обязывал участника национального проекта по требованию центра занятости в течение 10 рабочих дней устранять выявленные недостатки при использовании гранта.

«Всего в рамках анализа общереспубликанской практики за период 2022-2023 годов установили 759 договоров с пунктом, ущемляющим права предпринимателей. Состоялась рабочая встреча руководства департамента с руководством управления координации занятости и социальных программ. Рекомендовано направить письмо в профильное министерство об исключении пункта из типовой формы договора. Сейчас дискреционный пункт не используется», - сообщили в ведомстве.