Центры занятости населения преобразованы в карьерные центры с 1 июля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации Социального кодекса РК с 1 июля 2023 года в Казахстане созданы 20 центров трудовой мобильности в областных центрах и мегаполисах, а действовавшие центры занятости населения преобразованы в карьерные центры, передает МИА «Казинформ».

«Центр трудовой мобильности – это организация, которая будет координировать рынок труда области или города республиканского значения и взаимодействовать с другими регионами. Реализовывать функции ликвидируемых центров занятости на районном уровне будут карьерные центры», – сообщил директор департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскар Ниязов.

При этом весь оказываемый на текущий момент спектр услуг по содействию занятости, добровольному переселению, формированию макетов дел по назначению адресной социальной помощи сохранен и их оказание продолжится в карьерных центрах, которые расположены по тем же адресам.

Одной из целей дальнейшего развития системы занятости является полная цифровизация всех услуг и мер поддержки. Уже на сегодняшний день на платформе Электронной биржи труда (www.enbek.kz) и в мобильном приложении Enbek.kz реализован цифровой центр занятости.

«Цифровой центр занятости позволяет зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу, безработного, получить выплату по потере работы, получить направление на субсидируемые рабочие места, обучиться востребованным навыкам и основам предпринимательства. Помимо этого, с 1 июля 2023 года приняты все необходимые меры по масштабированию оказания услуг занятости в онлайн-формате и в карьерных центрах путем создания зон самообслуживания во всех регионах страны», – подчеркнул Аскар Ниязов.

Запуск онлайн-услуг позволил минимизировать физические контакты населения с сотрудниками органов занятости и повысить доступность услуг для граждан. На сегодняшний день около 77% граждан, которые обращаются за получением услуг в сфере занятости, используют онлайн-формат посредством Электронной биржи труда.