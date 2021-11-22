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    14:33, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Центры временного хранения оружия открыли в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открылись два новых центра временного хранения гражданского и служебного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, централизованное хранение оружия сводит к минимуму риски его кражи и проникновения в криминальную среду.

    «Владение оружием подразумевает большую ответственность, отсюда строгие требования законодательства хранить оружие только в сейфах, для жителей городов — использовать сигнализацию. Сотрудники полиции регулярно проверяют владельцев по месту жительства, чтобы удостовериться, что оружие хранится в соответствии с установленными правилами. С начала года выявили 852 различных правонарушения со стороны владельцев оружия, из них 568 связаны с нарушениями правил хранения», - отметил начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

    По условиям договора хранения, оружие и патроны в любой момент можно забрать для законного использования и вновь поместить в хранилище.

    Получить консультацию по вопросам, связанным с оборотом гражданского и служебного оружия, можно в департаменте полиции: 8 (7152) 39-58-66.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Безопасность
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