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    06:01, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Центры вакцинации в Брюсселе принимают жителей по воскресным дням

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Еще два центра вакцинации в столице Бельгии начали работать по воскресным дням, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В настоящее время в г. Брюсселе, где проживает порядка двух миллионов человек действует десять центров вакцинации. В целях ускорения вакцинации часть из них теперь работает по выходным дням.

    Кроме того, увеличению количества вакцинированных способствует перевод регистрации желающих в «онлайн» формат на цифровой платформе Bru-Vax.

    Желающий, если он относится к очереди жителей, для которых вакцинация открыта в данный момент, вносит в портал свой национальный регистрационный номер и выбирает удобное для него время посещения центра вакцинации.

    Для помощи людям открыты «кол-центры», где операторы помогут с ответами на вопросы по вакцинации, окажут помощь в регистрации. Местная транспортная компания предоставляет бесплатно транспорт к центрам вакцинации и обратно.

    Сейчас к медикам приглашаются жители 1970 года рождения и старше. Уроженцы 1975 года могут регистрироваться в лист ожидания.

    В Брюсселе около 70 процентов людей старше 75 лет уже вакцинированы. В общей сложности в столичном регионе было сделано 308 тысяч вакцин, в том числе 231 тысяча первых доз и 77 тысяч вторых доз.

    Бельгия, как и другие страны Евросоюза стремится выполнить общую цель – вакцинировать порядка 70% населения к июлю текущего года.
    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Мировые новости
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