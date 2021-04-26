Центры вакцинации в Брюсселе принимают жителей по воскресным дням
В настоящее время в г. Брюсселе, где проживает порядка двух миллионов человек действует десять центров вакцинации. В целях ускорения вакцинации часть из них теперь работает по выходным дням.
Кроме того, увеличению количества вакцинированных способствует перевод регистрации желающих в «онлайн» формат на цифровой платформе Bru-Vax.
Желающий, если он относится к очереди жителей, для которых вакцинация открыта в данный момент, вносит в портал свой национальный регистрационный номер и выбирает удобное для него время посещения центра вакцинации.
Для помощи людям открыты «кол-центры», где операторы помогут с ответами на вопросы по вакцинации, окажут помощь в регистрации. Местная транспортная компания предоставляет бесплатно транспорт к центрам вакцинации и обратно.
Сейчас к медикам приглашаются жители 1970 года рождения и старше. Уроженцы 1975 года могут регистрироваться в лист ожидания.
В Брюсселе около 70 процентов людей старше 75 лет уже вакцинированы. В общей сложности в столичном регионе было сделано 308 тысяч вакцин, в том числе 231 тысяча первых доз и 77 тысяч вторых доз.Бельгия, как и другие страны Евросоюза стремится выполнить общую цель – вакцинировать порядка 70% населения к июлю текущего года.