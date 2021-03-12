Центры сертификации для ИТ-специалистов создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как цифровизация поможет оптимизировать и улучшить процесс образования, обсудили главы министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также образования и науки РК Багдат Мусин и Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook главы МЦРИАП.

Как отметил Багдат Мусин, встреча с министром образования и науки РК прошла в неформальной обстановке, так как задача была высказать свои предложения, выслушать сторону МОН и определить решение проблем в цифровизации образования.

«Первое. Развитие ИТ-отрасли напрямую связано с цифровой трансформацией. Одна из больших задач совместно с МОН создать условия для беспрепятственного внедрения отечественных ИТ-решений в образовательный процесс. В этом плане Асхат Канатович попросил меня консолидировать цифровые решения. Я в свою очередь призываю ИТ-компании активно выходить на нас со своими предложениями», - рассказал министр.

Принято решение актуализировать профессиональные стандарты по ИТ и пересмотреть реестры образовательных программ. Они должны соответствовать требованиям рынка.

«Все это мы будем делать вместе с бизнесом. Хочу отметить, от качества подготовки ИТ-кадров зависит судьба целой отрасли. Если без нефти мы не можем получить бензин, тут принцип такой же: без качественных мозгов мы не получим грамотных специалистов», - обозначил глава ведомства.

«Второе. Принято решение создать Центры сертификации для ИТ-шников. Качественные, но в разы дешевле иностранных аналогов, чтобы оценить выпускников на выходе из вузов. Мы сами кузнецы своей отрасли! Определим из всех вузов, кто готов предоставить квалифицированных специалистов рынку. И лишать лицензии тех, кто обучает студентов для формальности, так как такое отношение со стороны учебных заведений недопустимо. Выпускники должны быть востребованными и конкурентоспособными. Конечный результат – «доставлять» качественные мозги для рынка», - аргументировал Багдат Мусин.

Третье. Со следующего года выпускники, поступающие на ИТ-специальности, вместо физики будут сдавать информатику.

«Четвертое. Обсудили дистанционное образование. Наши платформы помогли подтянуться во время пандемии. Но мы договорились о следующих шагах, которые приведут к персонификации образования. Должны быть обязательно применены алгоритмы по ведению ученика системой, а не учителем. Система сама подсказывает как преподавателю, так и школьнику, в каком направлении нужно подтянуть знания и где стоит уделить особое внимание. Простыми словами: как ты будешь изучать логарифмы, если ты не освоил дроби? Система должна вести ученика и уведомлять учителя. Это автоматизирует работу преподавателей, освобождая им время для менторства», - пояснил он.

Пятое – решено провести анализ всех 84 вузов, ежегодно выпускающих ИТ-специалистов. Подобный анализ позволит МОН организовать соответствующие проверки при необходимости.

Шестое. Минобразования определит 5-10 вузов, ИТ-факультеты которых сможет отдать под шефство ведущим компаниям Казахстана. Важно, чтобы и компании принимали непосредственное участие в образовательном процессе вузов, определяя им политику и помогая с программой образования и стажировками. Не исключается и финансовая поддержка. В ИТ-отрасли важны практические знания и менторство, заключил Багдат Мусин.