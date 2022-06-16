16 Июня 2022 23:32

Центры ресурсной поддержки семьи откроют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Консультативные центры для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут открыты в 17 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра поддержки гражданских инициатив.

«В наших ресурсных центрах будет оказываться информационно-консультативная и ресурсная поддержка семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, по юридическим, психологическим, социально-педагогическим, образовательным и другим вопросам по принципу «одного окна», - рассказала руководитель объединения юридических лиц «Союз кризисных центров» Зульфия Байсакова.

В Алматы центр уже открыт по адресу Зенкова,15.

В ближайшее время Центры ресурсной поддержки будут открыты во всех регионах страны, сообщила спикер.

«Самый важный вопрос нашего проекта касается социального сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы хотим организовать курсы для этой категории казахстанцев, чтобы они могли получить навыки для организации своего бизнеса. Сегодня есть государственные программы, в рамках которых выделяются грантовые средства для людей, прошедших обучение», - отметила Зульфия Байсакова.

В рамках проекта организуют курсы по различным направлениям для казахстанцев из многодетных и малообеспеченных семей с выдачей сертификатов. Так они смогут получить азы новых профессий: швеи, SMM- специалиста, бухгалтера, мастера по дизайну ногтей.

Социальный проект реализуется при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.