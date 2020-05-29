Центры реабилитации детей с инвалидностью планируют создать в трех районах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы людей с особыми потребностями обсуждали на совещании в Таразе с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, представителей профильных ведомств, общественников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По информации управления занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, с 1 января 2020 года запущен портал социальных услуг, через который можно заказать 24 из 54 видов технических средств реабилитации, а также специальные социальные услуги в государственных учреждениях. В 2021 года будут включены и услуги по предоставлению протезно-ортопедических и гигиенических средств, инвалидных колясок, услуги индивидуальных помощников, специалистов жестового языка и санаторно-курортное лечение.

На портале зарегистрированы 18 государственных и 5 неправительственных организаций области. Однако не у всех людей с особыми потребностями есть смартфоны и компьютеры. Бердибек Сапарбаев поручил акимам районов и областного центра привлечь волонтеров, обеспечить их планшетами или ноутбуками, чтобы они помогли людям с особыми потребностями изучить Портал социальных услуг.

По данным управления занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, сегодня в области проживает 46 356 людей с особыми потребностями, из них 6 629 детей, из них 659 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и 1 813 с болезнями нервной системы нуждаются в реабилитации.

На совещании отмечалось что детские центры реабилитации и адаптации были открыты за счет государственных средств в Таразе, в Жамбылском, Шуском, Кордайском, Меркенском районах.

В Жуалынском и Рыскуловском районах такие центры открылись в рамках госзаказа в сотрудничестве с неправительственными организациями. В этих районах центры расположены в арендных помещениях – то есть, не созданы все необходимые условия. Бердибек Сапарбаев поручил акимам этих двух районов найти подходящие здания.

В Таласском районе для приобретения здания для такого центра из местного бюджета выделено 21 миллион тенге.

Реабилитационные центры необходимо открыть в Байзакском (201 ребенок), в Мойынкумском (44 ребенка), в Сарысуском (100 детей) районах. Бердибек Сапарбаев поручил акимам этих трех районов изыскать средства для открытия центров в ближайшее время.

В этом году социальная помощь будет оказана 9 900 инвалидам на общую сумму 1,5 млрд. тенге, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.