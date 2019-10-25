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Центры психологической помощи открылись в школах Атырау

25 Октября 2019 22:33
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Центры психологической помощи открылись в школах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Консультативные центры психологической помощи открылись в школах Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день консультативные центры психологической помощи «Мейiрiм» открыты при 6 городских школах, где есть специально оборудованные кабинеты психологов. Все наши специалисты обучены, получили сертификаты и готовы оказывать психологическую помощь взрослым и детям. Время от времени каждый из нас нуждается в помощи психолога. В школах это вопросы отношения родителей и детей, одноклассников друг с другом, подготовки к тестированию и другие моменты «, - рассказала руководитель городского отдела образования Фаруза Шангереева.

Центры работают в школе №19 в микрорайоне Авангард, школе №15 по проспекту Сатпаева, школе №21 в районе Драматического театра, школн №24 в микрорайоне Привокзальный, школе №40 в микрорайоне Нурсая и школе имени Бекмухамбетова в микрорайоне Балыкши.

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Ключевые слова: Атырауская область, Образование,
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Автор:

А. Соколов

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