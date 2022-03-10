Центры поддержки женщин создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане появятся центры поддержки женщин. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для многодетных семей (76,8 тысячи) и семей, воспитывающих детей с инвалидностью (7 тысяч), планируется создание центров поддержки женщин во всех регионах. Эти меры позволят определить нуждающихся в социальной поддержке граждан по конкретным потребностям, обеспечить занятость молодежи, оказать помощь семьям с детьми», – сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

Ранее министр поделился планами ведомства по повышению доходов населения.

В частности, в рамках работы по созданию новых рабочих мест МТСЗН разрабатывает электронный сервис «платформенная работа» с целью перехода деятельности фрилансеров в цифровой формат. Это позволит легко регистрировать деятельность самозанятых граждан на различных платформах, быстро находить нужных специалистов, защищать трудовые права и официально оформлять отношения с заказчиками.

Кроме того, была сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы по 3 и 4 категориям (специалисты и квалифицированные рабочие) на 4,7 тысячи человек.



