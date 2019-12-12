Центры поддержки волонтерства будут работать по 7 направлениям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государство будет повышать значимость и привлекательность волонтерства. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня волонтерское движение – это не прихоть Казахстана. Это, вообще, общемировой тренд. Для многих его участников это не просто желание помочь нуждающимся, это способ выразить свою гражданскую позицию, внести вклад в развитие общества. Ну, и наверное, важно почувствовать сопричастность к важным глобальным процессам. И таких инициатив в Казахстане много. В наше волонтерское движение сегодня вовлечено около 50 тысяч человек. Мы, конечно, должны увеличить эту цифру», - сказал Д.Абаев.

По его словам, государство будет повышать значимость и привлекательность волонтерского движения. Речь идет не только о молодежи, планируется придать импульс корпоративному и так называемому «серебряному волонтерству», когда в движении участвуют представители старшего возраста. В регионах будут созданы центры поддержки волонтерской деятельности. Они будут работать по 7 крупным направлениям, которые будут представлены в начале 2020 года. Например, в области образования будет оказываться помощь старшеклассникам сельских школ для подготовки к ЕНТ, обучения английскому языку, компьютерной грамотности. Также будет волонтерское шефство над детьми из детских домов, медицинское волонтерство по уходу за больными.

Напомним, в августе текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об объявлении Года волонтера».