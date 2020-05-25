Центры поддержки волонтеров созданы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Года волонтера реализуется общенациональный проект «Birgemiz: Taza Álem», направленный на защиту окружающей среды, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

«На реализацию данного проекта выделено 55 млн 693 тыс. тенге. Цель проекта - вовлечение граждан в волонтерскую деятельность в сфере защиты окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев, обучения сортировке мусора, обеспечение взаимодействия с экологическими волонтерскими движениями, направленными на защиту окружающей среды и экологическую безопасность», - отмечают в Центре поддержки.

Ожидаемый результат от реализации проекта: р асширение участия граждан в реализации проектов по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора; п ривлечение и обучение 1000 граждан и волонтеров; р еализация не менее 68 малых грантов, направленных на поддержку индивидуальных усилий граждан и волонтерских инициатив в решении конкретных локальных задач в сфере экологии во всех регионах страны; а ктивизация деятельности волонтерских НПО и инициативных групп, вовлеченных в деятельность по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора; п опуляризация эко-волонтерства среди молодежи.

«В целях создания и организации центров поддержки волонтеров в сфере защиты окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев, обучения сортировке мусора, в трех областях разработан проект Меморандума о сотрудничестве с различными эко-движениями, заинтересованными организациями для совместной работы. На базе молодежных ресурсных центров в Костанайской, Западно-Казахстанской и Алматинской областей созданы центры поддержки волонтеров» - добавляют в пресс-службе.

Центры расположены по следующим адресам:

В Костанае: ул. 1 мая, 151, 1 этаж, 5 кабинет. Координатор проекта - Утебаев Дамир.

В Уральске: 5-й микрорайон, ул. Московская, 18, Дворец школьников, 3 этаж, центр коворкинга «Bastau» . Координатор проекта - Ғұмаров Жұмажан.

В Талдыкоргане: ул. Конаева, 47, 2 этаж, приемный кабинет. Координатор проекта - Мырзахметова Айша.





Кроме этого, в рамках проекта была проведена онлайн акция, приуроченная к 50-летию международного праздника «День Земли» для повышения экологического образования населения РК. В рамках акции прошли различные онлайн вебинары, мастер-классы, викторины, розыгрыши и экоквест. Данное мероприятие было зарегистрировано на официальном интернет-ресурсе «Дня Земли» www.earthday.org.