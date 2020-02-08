Центры поддержки волонтеров откроют во всех районах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В карагандинском Доме Дружбы состоялось торжественное открытие Года волонтера. Мероприятие было также посвящено 25-летию Ассамблеи народа Казахстана. В нем приняли участие представители всех волонтерских движений из разных городов и районов региона. Они запустили акцию «25 добрых дел», передает корреспондент МИА «Казинформ».





Руководитель Управления по вопросам молодежный политики Карагандинской области Нуржан Жетписбаев рассказал о том, какие акции пройдут в Год волонтера.

«В 2020 году будут реализованы несколько проектов. Первый из них – это создание инфраструктуры для волонтеров. Второй - организация площадок для оказания им методологических и юридических консультаций. В Караганде и во всех районах области будут открыты центры поддержки волонтеров. И третья задача – привлечь к волонтерскому движению как можно больше людей. В этом году в рамках Года волонтера определены работы по семи направлениям. Одно из них - это «Асыл мұра». В нашей области находятся более 2700 исторических памятников и экспонатов. И наши волонтеры будут помогать в их реконструкции», - говорит Нуржан Жетписбаев.

По его словам, сегодня в Карагандинской области действуют 89 волонтерских движений. В них уже участвуют более 5000 человек. В планах увеличить это количество до 20 000 человек.

В рамках мероприятия прошел семинар на тему: «Роль волонтерства в предупреждении ЧС и ликвидации их последствий». Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям рассказали и показали волонтерам, как оказывать первую медицинскую помощь и действовать при пожарах и наводнениях. Спасатели также организовали выставку, на которой представили пожарные и водолазные костюмы, специализированное оборудование.

«Я предлагаю создать мобильные отряды волонтеров и обучить их ликвидации пожаров, наводнений, а также оказанию первой медпомощи, и помощи в поисках людей при чрезвычайных ситуациях. Чтобы, если что-то случится, любой из нас смог выехать, организовать штаб и работать. Эта встреча всех волонтерских организаций Карагандинской области поможет нам объединиться и работать вместе. Предлагать и обсуждать проекты, идеи и реализовать их», - сказал руководитель Центра волонтерского движения города Сарани Евгений Хисметов.

Свое волонтерское движение Евгений создал еще в 1995 году. Вместе с единомышленниками он помогает детям из неблагополучных и малообеспеченных семей, работает с трудными подростками, алко- и наркозависимыми, трудной молодежью.

«Мы организовываем им досуг, чтобы они проводили свое время с пользой», - говорит Евгений.

В ходе мероприятия был дан старт акции «25 добрых дел». Она посвящена 25-летию Ассамблеи народа Казахстана. Волонтеры будут помогать социально уязвимым категориям граждан.

«В целом, волонтерское движение, созданное при Ассамблее в Карагандинской области будет работать в нескольких направлениях. Главная наша цель – объединить всех волонтеров и работать вместе. У нас уже есть хороший опыт. Карагандинцы работали на таких международных мероприятиях как ЭКСПО – 2017 и Универсиада – 2017. Мы помогаем пенсионерам и детям из детских домов. В волонтерском движении карагандинской АНК участвуют уже 200 человек. Самому младшему из - 11 лет, а самому старшему – 67», - говорит руководитель Центра волонтерского движения АНК Карагандинской области Дамир Мендибеков.



