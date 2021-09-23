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    Центры поддержки гражданских инициатив планируют открыть с 2022 года в селах Казахстана

    23 Сентября 2021, 17:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центры поддержки гражданских инициатив планируют открыть с 2022 года при акиматах. Об этом заявил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президент в своем Послании народу Казахстана поручил министерству разработать механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности. Данная инициатива является продолжением таких реформ как введение прямых выборов акимов, местного самоуправления и внедрения четвертого уровня бюджета. Все эти решения напрямую связаны с интересами сельского населения, это касается более 40% населения казахстанцев», - сказал глава Комитета на заседании Общественного совета в сфере информации и общественного развития.

    Как отметил спикер, проекты в поддержку гражданских инициатив в сельских местностях запланированы и на 2022 год. По его словам, важным фактором дальнейшего совершенствования местного самоуправления является развитие гражданской культуры.

    «В настоящее время государство поддерживает гражданские инициативы на селе за счет предоставления малых грантов. Всего в сельской местности зарегистрировано более 12 тысяч неправительственных организаций. И для других гражданских активистов есть возможность поддержать их инициативу через малые гранты. В 2019-2021 годах было выделено 340 малых грантов по всей стране. В рамках этих грантов были открыты различные центры в сельских местностях. В том числе открылись социальные мастерские, центры для малообеспеченных и многодетных семей, объекты досуга, детские площадки и спортивные объекты, в том числе спортзалы для людей с ограниченными возможностями», - проинформировал Мадияр Кожахмет, отметив, что поддержкой инициатив на селе отныне будут заниматься и местные исполнительные органы. При акиматах будут созданы специальные центры.

    «Аналогичные проекты в поддержку гражданской инициативы в сельской местности запланированы и в следующем году. Ведется активная работа по привлечению акиматов в эти процессы. В настоящее время ведутся переговоры с местными акиматами, и на следующий год через местные бюджеты начнет работу Центр поддержки гражданских инициатив», - отметил председатель Комитета.

    Ранее заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Гульбара Султанова рассказала, как будут исполняться поручения Главы государства о разработке механизма поддержки гражданских инициатив на селе, об адаптации системы грантового финансирования для сельских НПО.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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