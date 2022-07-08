8 Июля 2022 10:15

Центры ПМСП создадут в селах с населением свыше 5 тыс. жителей - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения внесены изменения в государственный норматив сети организаций здравоохранения в целях повышения доступности медицинской помощи для жителей сельских населенных пунктов, включая удаленные и малонаселенные аулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным изменениям, теперь населенные пункты с численностью населения до 50 человек буду обеспечены медицинским работником на дому.

В селах с количеством жителей от 50 до 500 человек предусматривается открытие медицинских пунктов, с населением от 500 до 1500 человек (ранее было от 800 до 1500) - создание фельдшерско-акушерских пунктов.

В результате внедрения нового норматива сети намечена реорганизация 502 медпунктов в ФАПы, 185 врачебных амбулаторий - в центры первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В рамках данных преобразований появится свыше 500 средних медицинских работников, фельдшеров и акушеров.

Врачебные амбулатории откроются в населенных пунктах с численностью населения от 1500 до 5000 человек (ранее было от 1500 до 10 000), также будут созданы центры ПМСП в селах, где проживают свыше 5000 жителей.

Следует отметить, что в целях своевременного оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению, соблюдения принципа «золотого часа» и доступности новых медицинских технологий, многопрофильные межрайонные больницы будут преобразованы в многопрофильные Центральные районные больницы (МЦРБ).

На базе преобразованных МЦРБ должны работать следующие службы: инсультный центр, малоинвазивный кардиологический центр (центр ЧКВ), отделения медицинской реабилитации, травматологии и ортопедии, хирургии, реанимации и интенсивной терапии, перинатальный центр или родильное отделение, приемный покой с триаж системой, круглосуточная клиническая лаборатория, оснащенные высокотехнологичным оборудованием (КТ, МРТ, ангиографы).

Данные медицинские организации будут обслуживать население нескольких районов, что обеспечит доступность специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи для жителей отдаленных районов и сел.