27 Августа 2022 14:52

Центры ПМСП создадут в селах с количеством жителей свыше 5 тыс. человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев сообщил, что для своевременного оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению 32 многопрофильные межрайонные больницы будут преобразованы в многопрофильные центральные районные больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году утвержден новый государственный норматив сети организаций здравоохранения, согласно которому населенные пункты с численностью населения до 50 человек могут быть обеспечены медработником на дому, ранее села не имели такой возможности. В селах с количеством жителей от 50 до 500 человек предусматривается открытие медпунктов с населением от 500 до 1500 человек (ранее было от 800 до 1500), создание фельдшерско-акушерских пунктов «, - сказал вице-министр здравоохранения на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По словам спикера, в селах, где проживают свыше 5000 жителей, создадут центры ПМСП.

Нововведения также предусматривают по усмотрению местных исполнительных органов расширение участков врачебных амбулаторий. Для своевременного оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению по принципу золотого часа 32 многопрофильные межрайонные больницы преобразуют в многопрофильные центральные районные больницы.

Ранее в Министерстве здравоохранения РК сообщили о положительной динамике в работе системы здравоохранения, в частности о снижении материнской смертности на 58%.