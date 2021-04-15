Центры оперативного управления появятся в малых городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В малых городах страны появятся центры оперативного управления (ЦОУ). Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» на 2018-2022 годы предусмотрены меры по дальнейшей модернизации оборудования действующих ЦОУ для внедрения Национальной системы видеомониторинга, а также создание ЦОУ в 28 малых городах (города Капшагай, Риддер, Темиртау, Аксу, Жезказган, Степногорск, Аксай, Балхаш, Текели, Аягоз, Абай, Аркалык, Сарань, Экибастуз, Шу, Сарыагаш, Шахтинск, Атбасар, Курчатов, Жанатас, Сатпаев, Лисаковск, Зыряновск, Кентау, Житикара, Каражал, Каратау, Серебрянск)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, запланированы мероприятия по «ковровому» покрытию системой видеонаблюдения областных центров, городов республиканского значения и столицы с выводом изображения в ЦОУ (по опыту США, где на 100 человек имеется 15 камер видеонаблюдения).

«Министерством внутренних дел совместно с местными исполнительными органами и Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатываются вопросы установки тревожных кнопок «SOS» на улицах, общественных местах и на автомобильных дорогах республиканского значения (нажав на тревожную кнопку, возможно будет передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью к полиции)», - заключил А. Мамин.