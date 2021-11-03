Центры обучения казахскому языку за рубежом открывают казахстанские вузы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центры обучения казахскому языку за рубежом открывают казахстанские вузы. Они уже работают в таких странах, как Турция, Иран, Польша, Южная Корея, Беларусь, Китай и Узбекистан. Функционирование таких языковых центров в рамках сотрудничества с зарубежными вузами направлено на то, чтобы зарубежные студенты могли изучить казахский язык, ознакомиться с культурой и историей казахского народа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство образования и науки РК.

К примеру, в Белорусском национальном техническом университете функционирует Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая, открытый Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева. Казахстанцы обучают зарубежных студентов казахскому языку, рассказывают о национальных обычаях и традициях, проводят различные конкурсы, фестивали, выставки и другие мероприятия.

Кроме того, ЕНУ открыл Белорусско-казахстанский культурно-образовательный центр в Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка.

«Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов ставит задачу по популяризации казахского языка в рамках возможностей отечественных вузов. На базе ЕНУ имени Л.Н. Гумилева действует Казахстанско-белорусский центр научно-технического сотрудничества, при нем открыт Центр языка и культуры «Беларусь». Центры развивают международные научные и культурные связи между вузами и укрепляют дружбу между белорусскими и казахстанскими студентами. Евразийский национальный университет является головной организацией по координации деятельности Научно-образовательного консорциума вузов Республики Казахстан и Республики Беларусь», – отметил председатель правления-ректор ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.

По инициативе ЕНУ был открыт и Ирано-казахстанский культурно-образовательный центр в Университете Алламе Табатабаи в Иране. Центр координирует продвижение совместных программ, публикации совместных научных трудов, проведение международных мероприятий среди вузов. Такие же культурно-образовательные центры ЕНУ функционируют в Юго-Западном университете Китая, в Университете Nigde Omer Halisdemir (Турция), в Ферганском государственном университете (Узбекистан).

Кроме того, ЕНУ открыл официальное представительство по вопросам интернационализации и развития международного сотрудничества в городе Брюсселе (Бельгия). В планах – открытие кампусов ЕНУ имени Л.Н. Гумилева в странах Европейского союза.

Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова проводит активную работу по установлению и развитию партнерских отношений с вузами Китая. При содействии Посольства РК в КНР на базе Даляньского университета иностранных языков Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова открыл Центр исследования Казахстана. В нем работают преподаватели ЮКУ имени М.Ауэзова, которые обучают желающих казахскому языку, знакомят их с казахскими обычаями и традициями. Центр проводит мероприятия и по расширению образовательных и научных контактов между студентами и преподавателями Казахстана и Китая.

Центры казахского языка и культуры функционируют и в Университете Яна Амоса Коменского в Польше и Kyungdong University в Южной Корее. Они открылись в рамках сотрудничества Университета имени Шакарима (город Семей) с этими зарубежными вузами. Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова открыл культурные центры «Qazaq eli» на базе зарубежного вуза-партнера в городе Быдгощ Польши и Университета Кастамону в Турции.