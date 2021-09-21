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    18:22, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Центры обслуживания молодежи откроют во всех районах столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всех районах Нур-Султана до конца года откроются Центры обслуживания молодежи. Об этом рассказал заместитель руководителя Молодежно-ресурсного центра «Астана жастары» Аян Ерментаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пока в столице действует только один Центр обслуживания молодежи. Учитывая проживающее население в столице, до конца текущего года планирует во всех районах Нур-Султана открыть такие центры. Если сейчас Центр обслуживания молодежи функционирует в Сарыаркинском районе, до конца года такие центры заработают и в других столичных районах. Планируем в текущем году рассмотреть вопросы около 5 тысяч молодежи, проконсультировать и направить в другие отделы и центры в соответствии с запросами. В дальнейшем будет совершенствовать их работу», - пояснил заместитель главы МРЦ «Астана жастары» Аян Ерментаев.



    Отметим, что такие Центры будут консультировать молодежь по нескольким направлениям: трудоустройство и профориентация, развитие дворовых клубов, оказание юридической консультации и развитие волонтерского движения среди молодежи.

    «Каждый день сотни людей нашего города ищут себе работу и одна третья часть этих людей – молодежь в возрасте от 20 до 29 лет. Команда «Астана жастары» оказывает содействие молодежи в поиске подходящей работы, практики и стажировки. Еженедельно проводятся бесплатные тренинги для молодежи, целью которых является преодоление внутренних барьеров при трудоустройстве, получение навыков коммуникации и самопрезентации на собеседовании, а также тренинги по основам предпринимательства», - отметила консультант центра Анара Балтабаева.

    Что касается развития дворовых клубов, они становятся центром встреч для детей и подростков, проживающих в различных частях нашей столицы. На сегодня дворовые клубы «Астана жастары» оснащены современным оборудованием, учебными классами для всестороннего развития молодежи.

    А опытные юристы безвозмездно оказывают юридическую консультацию молодежи города, а также иным лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации по различным вопросам правового характера. Юридическую консультацию можно получить по горячей телефонной линии, либо направив свой запрос посредством социальных сетей.

    В целях привлечения и обучения молодежи «Астана жастары» осуществляет на бесплатной основе подготовку волонтеров по направлениям социальное волонтерство, волонтеры ЧС и международные мероприятия.

    Также в Центре молодежь направляют на обучение по трем направлениям: развитие коммуникативных навыков, изучение истории и опыт в организации мероприятий.




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