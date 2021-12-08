Центры обслуживания молодежи функционируют в четырех районах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости РК по инициативе столичного Управления по вопросам молодежной политики и КГУ «Астана жастары» впервые в четырех районах Нур-Султана заработали центры обслуживания молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Первый Центр обслуживания молодежи в столице был открыт в пилотном режиме 1 июня 2021 года недалеко от старого вокзала в районе Сарыарка по ул. Гёте, 1.

В связи с большим количеством обращений, поступивших в центр, в ноябре текущего года были открыты ЦОМы в других районах: район Есиль – ТД «Базар» по ул.Е-11, д.10, район Алматы – БЦ «Alcato» по ул. Сатпаева, д.13а, район Байконур – рынок «Биг Шанхай» по шоссе Алаш, д. 34/5.

Центры работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота и воскресенье – выходные.

Здесь каждый может получить консультацию по следующим вопросам:

- Профессиональная ориентация и трудоустройство;

- Прием волонтеров;

- Государственные программы по жилью;

- Поддержка молодежных инициатив (открытие бизнеса, организация мероприятий, поддержка проектов);

- Бесплатный досуг (спортивные секции и творческие кружки).

80-90% обращений молодежи и местных жителей касаются вопросов жилья и трудоустройства. С ноября по сегодняшний день ЦОМы приняли около 800 молодых людей и оказали консультативную помощь по государственным программам, направленным на поддержку молодежи.

Дополнительную информацию о работе Центров можно получить, обратившись по следующим номерам телефонов: +7 708 392 72 11 – Олжас, +7 747 190 96 93.