Центры национальных ремесел создадут в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центры национальных ремесел создадут в регионах. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент подчеркнул важность направления в правильное русло энергии детей. Для этого, в целях развития творческого потенциала детей и молодежи, планируется открытие Центров национальных ремесел в регионах, где представители молодого поколения будут постигать азы творчества и ремесленничества, популяризацию народно-прикладного искусства, возрождение национальной культурной идентификации», - сказал Нургиса Дауешов.

На сегодняшний день, по его словам, одним из таких комплексов является Центр «Шахристан» в Жамбылской области. Кроме того, на базе комплекса Международного университета туризма и гостеприимства в городе Туркестан планируется открыть центр ремесленничества. После изучения опыта функционирования данных центров будет проведена дальнейшая работа по расширению сети центров ремесленничества в регионах страны.



