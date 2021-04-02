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    21:34, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Центры компетенций республиканского уровня планируют создать в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В Павлодарской области планируют создать центры компетенций регионального и республиканского уровней. В регионе намерены открыть тренировочные лагеря «WorldSkills», и будет возможность для реализации бизнес-проектов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планируется в дальнейшем создать центры компетенций не только регионального уровня, но и республиканского значения, - заявил руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы на брифинге в региональной службе коммуникаций. - Будут созданы десять центров компетенций, тренировочные лагеря «WorldSkills»; появится возможность для реализации бизнес-проектов, колледжи станут узнаваемыми на международном уровне».

    В 2021 году, по его словам, уже дан старт проекту строительства ресурсного центра с возможностью полного цикла производства изделий из пластика за счёт ТОО «Компания «ТROYA» совместно с Павлодарским химико-механическим колледжем. Реализация такого проекта даст возможность колледжу создать мини-предприятие по изготовлению и реализации изделий из пластика.

    «В 2021 году в Колледже информационных технологий будет создан АйТи-хаб «JYLYJAI», который будет отвечать всем требованиям современного образовательного процесса. В колледже будет создан бизнес-инкубатор на базе которого будет сформирована своеобразная экосистема для развития студенческого предпринимательства, проведения обучающих семинаров, хакатонов, конкурсов-проектов и созданы условия для коммерциализации стартап-проектов студентов», - рассказал спикер.

    Сейчас на базе колледжей работают центры компетенций по «поварскому делу, пекарскому мастерству и ресторанному сервису, по токарному делу, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей, по кузовному ремонту, радиоэлектронике и связи; вычислительной технике и программному обеспечению, электрооборудованию электрических станций и сетей. Планируется проведение стажировок и подготовка студентов на национальный чемпионат «WorldSkills».

    «Наши студенты смогут получать актуальные знания, навыки работы на современном обучающем оборудовании, - сказал Д. Болатханулы. - Обновлённая база колледжей позволит готовить конкурентоспособного и высококвалифицированного специалиста на рынке труда».


    Теги:
    Образование Павлодарская область
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