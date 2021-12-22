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Центры компетенций появились ещё в двух колледжах Караганды

22 Декабря 2021 14:55
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Центры компетенций появились ещё в двух колледжах Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Центры компетенций открылись в карагандинских железнодорожном и горно-индустриальном колледжах по проекту «Жас маман». Студенты смогут приобретать в них практические навыки и оттачивать мастерство по самым востребованным на рынке труда специальностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В железнодорожном колледже оснащено девять лабораторий, две мастерские, один учебный кабинет и Центр тренинга и коучинга по восьми специальностям железнодорожной отрасли.

В Карагандинском горно-индустриальном колледже полностью оборудованы учебные кабинеты, лаборатории и мастерские по компетенциям «Горное дело» и «Сварочные технологии».

«Перечень оборудования сформирован с учётом стандартов WorldSkills и на основе предложений Палаты предпринимателей, а также работодателей. До конца года в регионе планируется открыть еще пять центров компетенции», – сообщили в управлении образования Карагандинской области.

Напомним, проект «Жас маман» был запущен по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева. Он нацелен на модернизацию колледжей и вузов по всей стране. Проект «Жас маман» даёт возможность развивать уникальные профессиональные компетенции у обучающихся и создавать условия для подготовки специалистов по наиболее востребованным индустриальным и сервисным профессиям, которые актуальны не только на казахстанском, но и на международном рынке.


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#Образование   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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