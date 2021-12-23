Центры компетенций по подготовке поваров и строителей открыли в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Центры компетенций Jas tehnik и Young chef открыты в Темиртауском профессионально-техническом колледже. Современные площадки созданы в рамках проекта «Жас маман», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Работа центров компетенций направлена на создание эффективной системы профессионального обучения в соответствии с мировыми стандартами, что должно повысить конкурентоспособность и востребованность выпускников колледжа.

«В рамках проекта «Жас маман» колледж получил возможность приобрести и использовать в учебном процессе современное оборудование, соответствующее мировым стандартам, по специальностям «Организация питания», «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». На базе этих площадок планируется создание центров «Профориентации и карьеры», «Карьеры и трудоустройства», а также привлечение молодёжи к инновационным стартап-проектам», – отметили в колледже.

Ресурсы центров используются во время производственного обучения и профессиональной практики, при проведении лабораторно-практических работ, демонстрационных экзаменов, подготовке участников к чемпионатам WorldSkills, для работы кружков технического творчества.