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Центры компетенций по подготовке поваров и строителей открыли в Темиртау

23 Декабря 2021 16:00
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Центры компетенций по подготовке поваров и строителей открыли в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Центры компетенций Jas tehnik и Young chef открыты в Темиртауском профессионально-техническом колледже. Современные площадки созданы в рамках проекта «Жас маман», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Работа центров компетенций направлена на создание эффективной системы профессионального обучения в соответствии с мировыми стандартами, что должно повысить конкурентоспособность и востребованность выпускников колледжа.

«В рамках проекта «Жас маман» колледж получил возможность приобрести и использовать в учебном процессе современное оборудование, соответствующее мировым стандартам, по специальностям «Организация питания», «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». На базе этих площадок планируется создание центров «Профориентации и карьеры», «Карьеры и трудоустройства», а также привлечение молодёжи к инновационным стартап-проектам», – отметили в колледже.

Ресурсы центров используются во время производственного обучения и профессиональной практики, при проведении лабораторно-практических работ, демонстрационных экзаменов, подготовке участников к чемпионатам WorldSkills, для работы кружков технического творчества.


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#Карагандинская область   #Образование   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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