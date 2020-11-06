Центры искусств и творчества для детей из малообеспеченных семей открыты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы открыты центры искусств и творчества, в которых дети из малообеспеченных семей могут обучаться бесплатно. Об этом в ходе-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций рассказал заместитель акима Наурызбайского района города Алматы Баглан Дандыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, меры по обеспечению занятости населения реализовываются в рамках программы «Дорожная карта занятости».

«По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева, в рамках ДКЗ для поддержания деловой активности и занятости было определено 32 проекта, из которых в настоящем 27 проектов реализовано. Помимо стимулирования бизнеса, это обеспечило создание 785 новых рабочих мест»,- отметил Б. Дандыбаев.

Также в районе в рамках социальной ответственности бизнеса реализуются социальные проекты. Так, при поддержке инвесторов открыт Центр искусств Jas tolqyn. В центре планируется посещение 500 детей в кружках домбры, гитары, фортепиано, вокала, живописи и другие. Здесь будут обучаться бесплатно дети в возрасте от 10 до 18 лет из семей, относящихся к социально чувствительным слоям населения.

В центре творчества Social Music Center кружками домбры, фортепиано, шахмат, тоғызқұмалақ, рукоделия планируется охватить 300 детей в год. Центр бесплатно будет обучать детей в возрасте от 5 до 15 лет из социально чувствительных категорий населения.







