Центры дополнительного образования откроют во всех районах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о мерах по максимальному охвату детей дополнительным образованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким отметил, что в соответствии с поручением Главы государства, озвученном в Послании народу страны, в Алматы решается задача по обеспечению дополнительным образованием всех детей города.
«Сегодня в городе функционируют 17 организаций дополнительного образования, среди которых Дворец школьников, 7 районных домов школьников, Школа искусств, 8 музыкальных школ, где действует 1329 различных кружков и секций на бесплатной основе», - отметил аким.
Также по поручению акима Алматы в следующем году планируется начало строительства дворцов школьников в Алатауском и Наурызбайском районах. Также планируется построить 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, теннисный центр в Алатауском районе. В Жетысуском районе уже построено 4 спорткомплекса восточных единоборств, где дети смогут заниматься бесплатно.
Кроме того, в рамках ГЧП ведется реконструкция спортивных площадок 12 школ за счет частных инвестиций. В сфере культуры ведется модернизация 10 библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы.
После возобновления работы в школах будет функционировать 9560 различных кружков и спортивных секций с охватом более 200 тысяч детей.
«Для увеличения охвата детей доступным дополнительным образованием будем размещать государственный заказ не только в государственных внешкольных организациях, но и в частном секторе», – сообщил в прямом эфире программы «Акимат Live» на телеканале «Алматы» Бакытжан Сагинтаев.
Отвечая на вопросы горожан, аким города подчеркнул, что проект социального клуба «Шыңға Өрлеу», реализованного в мкр Айнабулак-2, будет масштабирован – откроются еще три таких клуба в других районах.
- 250 тысяч деревьев высадят в Алматы осенью
- Около 600 объектов возобновили деятельность в Алматы
- В Алматы ситуация по коронавирусу стабилизировалась
- За пять лет в Алматы жильем обеспечат свыше 16 тысяч семей
- Как в Алматы реализуют поручения, озвученные в Послании народу Казахстана
- Когда Алматы выйдет прежние на экономические показатели
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана