Центры дополнительного образования откроют во всех районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о мерах по максимальному охвату детей дополнительным образованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что в соответствии с поручением Главы государства, озвученном в Послании народу страны, в Алматы решается задача по обеспечению дополнительным образованием всех детей города.

«Сегодня в городе функционируют 17 организаций дополнительного образования, среди которых Дворец школьников, 7 районных домов школьников, Школа искусств, 8 музыкальных школ, где действует 1329 различных кружков и секций на бесплатной основе», - отметил аким.

Также по поручению акима Алматы в следующем году планируется начало строительства дворцов школьников в Алатауском и Наурызбайском районах. Также планируется построить 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, теннисный центр в Алатауском районе. В Жетысуском районе уже построено 4 спорткомплекса восточных единоборств, где дети смогут заниматься бесплатно.

Кроме того, в рамках ГЧП ведется реконструкция спортивных площадок 12 школ за счет частных инвестиций. В сфере культуры ведется модернизация 10 библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы.

После возобновления работы в школах будет функционировать 9560 различных кружков и спортивных секций с охватом более 200 тысяч детей.

«Для увеличения охвата детей доступным дополнительным образованием будем размещать государственный заказ не только в государственных внешкольных организациях, но и в частном секторе», – сообщил в прямом эфире программы «Акимат Live» на телеканале «Алматы» Бакытжан Сагинтаев.

Отвечая на вопросы горожан, аким города подчеркнул, что проект социального клуба «Шыңға Өрлеу», реализованного в мкр Айнабулак-2, будет масштабирован – откроются еще три таких клуба в других районах.



