Центры «Бақытты отбасы» и «Активное долголетие» в Алматы приостановили свою работу
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы приостановлена деятельность центров «Бақытты отбасы» и «Активное долголетие» с сохранением заработной платы работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Подведомственные управлению социального благосостояния организации - Центр занятости населения города и районные отделы управления - продолжают работу в штатном режиме. Если говорить об организациях, предоставляющих специальные социальные услуги, то в центрах в условиях стационара объявлен карантин, в условиях полустационара - услугополучатели распущены на каникулы (с 16 марта по 5 апреля)», - сказал в ходе онлайн брифинга заместитель руководителя управления социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайұлы.
Он отметил, что в условиях стационара (1407 человек):
- КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг № 1» - инвалиды с психоневрологическими заболеваниями І, ІІ групп – 686 человек;
- КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг № 2» - дети-инвалиды с психоневрологическими патологиями с 3-х до 18 лет – 128 человек;
- КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг № 3» - инвалиды І, ІІ групп и престарелые – 284 человека;
- 2 неправительственные организации (инвалиды с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет) – 40 человек;
КГУ «Кризисный центр для жертв бытового насилия» - 33 человека.
КГУ «Дирекция Социального жилого дома» одинокопроживающие пенсионеры и престарелые – 51 человек;
- КГУ «Алматинский городской центр социальной адаптации» - 185 человек.
В условиях полустационара (927 человек):
- КГУ «Центр дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями г. Алматы» и 4 дополнительных отделения - дети-инвалиды с психоневрологическими патологиями с 1,5 до 18 лет – 202 человека.
- КГУ «Центр реабилитации и адаптации инвалидов Ауэзовского района» - дети-инвалиды и инвалиды І, ІІ групп с психоневрологическими заболеваниями – 57 человек;
- КГУ «Центр реабилитации и адаптации инвалидов Алмалинского района» - дети-инвалиды и инвалиды І, ІІ групп с психоневрологическими заболеваниями – 68 человек;
- 10 неправительственных организаций (для детей с 3 лет с психоневрологическими заболеваниями – 481 человек и старше 18 лет – 119 человек) – всего 600 человек.
Кроме того, приостановлена деятельность центров «Бақытты отбасы», «Активное долголетие» с сохранением заработной платы работников, работа центров будет вестись дистанционно.
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