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Центры актуальных профессий Павлодара объединят с международными рекрутерами
2 Августа 2022 22:18

Центры актуальных профессий Павлодара объединят с международными рекрутерами

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре обсудили, как улучшить разрабатываемый портал трудоустройства для NEET-молодежи. В регионе насчитывается около 6 тыс. человек, которых относят к этой категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По словам руководителя областного управления цифровых технологий Дархана Мырзабаева, необходимо эффективно выстроить работу платформы Центра актуальных профессий (ЦАП), сделав ее удобной для пользователей.

«Сейчас во вкладке «Я хочу найти работу» есть ссылки на enbek.kz и hh.kz, – сказал спикер. – Есть идея интегрировать их с платформой и перенастроить так, чтобы при переходе на сайты соискателю автоматически предлагали вакансии в нашем регионе».

При обсуждении предложили ввести виртуального помощника по типу Telegram-бота, который выдаст необходимую информацию по сайту. Помощь нужна и администраторам портала – группировать обратившихся по социальному статусу, отслеживая трудоустройство соискателей и концентрируя внимание на тех, кто еще ищет место в жизни.

Сеть Центров актуальных профессий создают, чтобы у молодых был выбор будущей работы или открытия бизнеса. Центры открывают на базе колледжей, также планируют создавать профильные хабы. На модернизацию и укрепление ЦАПов предполагают затратить около 70 млн тенге внебюджетных средств.




Фото: pavlodarnews.kz


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