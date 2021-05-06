Центры активного долголетия появятся во всех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минтруда РК рассказали о плане мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения «Активное долголетие», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государством на постоянной основе проводятся меры по совершенствованию социального законодательства. Принятый в прошлом году закон уже позволил для более 11 тысячам человек из числа вновь введенных категории ветеранов ежемесячно получать специальное государственное пособие, а также предоставлена возможность пользоваться всеми льготами и гарантиями для ветеранов. Кроме того, в настоящее время, в рамках совершенствования законодательства предусматривается норма по отнесению к ветеранам труда лиц, награжденных медалью «Еңбек ардагері», достигших пенсионного возраста, имеющих общий стаж работы более 40 лет, в том числе не менее 10 лет в одной отрасли, а также достигших наивысших результатов в трудовой деятельности», - рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов на брифинге в СЦК.

В текущем году в рамках поручения Елбасы и в реализацию предвыборной партийной платформы Nur-Otan Министерством утвержден План мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения «Активное долголетие» до 2025 года, в рамках которого предусмотрено 38 мероприятий по 9 основным направлениям:

- поддержка семей с пожилыми людьми;

- повышение занятости граждан старшего поколения;

- формирование условий для организации досуга;

- модернизация общественного сознания;

«В реализацию указанного Плана мероприятий предусмотрено открытие Центров активного долголетия во всех регионах. Таким образом, в рамках социального заказа, Центры активного долголетия уже открыты и функционируют в 7 регионах страны», - проинформировал вице-министр.

По его словам, Центр работает по принципу «одного окна» по трем направлениям: активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью.

«Деятельность центра направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, в том числе организацию системного досуга (йога, скандинавская ходьба, повышение ИТ-грамотности, мотивационные и предпринимательские курсы, курсы английского языка и так далее). В результате, деятельность Центров будет направлена на увеличение активных граждан пожилого возраста, улучшение качества жизни, самочувствия, здоровья и психоэмоционального состояния пожилых граждан, создание единой базы данных «Карта Нуждаемости», повышение цифровой грамотности», - добавил он.