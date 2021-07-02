Центры активного долголетия откроются во всех регионах Казахстана до конца года

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - До конца 2021 года в 8 областях республики откроются центры активного долголетия. В результате чего учреждения по поддержке здоровья и организации досуга для пожилых людей будут работать во всех регионах Казахстана. Об этом на первом заседании Межведомственной комиссии по улучшению положения граждан старшего поколения сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мероприятии приняли участие представители министерств труда и социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта, а также местных исполнительных органов.

В ходе заседания обсуждены вопросы совершенствования системы охраны здоровья и формирования условий для организации досуга пожилых людей.

Представители МТСЗН РК проинформировали о ходе реализации Плана мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения «Активное долголетие» до 2025 года. Он предусматривает создание центров активного долголетия за счет местных бюджетов. На сегодняшний день такие центры открыты и функционируют в 9 регионах: городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской и Туркестанской областях.

Работа центров направлена на оказание помощи пожилым людям по поддержке здоровья, создание благоприятной и безбарьерной среды, вовлечение их в общественную жизнь. В них проводятся занятия по йоге, скандинавской ходьбы, айкуне; медицинская, психологическая и юридическая консультация; обучение IT и smart-грамотности, иностранным языкам; организация выездных мероприятий, посещение культурных объектов; проведение тематических концертов и мероприятий.

«Забота о ветеранах и пенсионерах, улучшение качества жизни пожилых людей, в том числе организация системного досуга, создание условий для реализации внутреннего творческого потенциала, вовлечение их в активную жизнь общества является одним из приоритетных направлений государственной политики. Учитывая важность данных центров в социализации пожилых граждан в общество, необходимо до конца текущего года открыть такие центры в остальных регионах», – отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

В части совершенствования охраны здоровья пожилых людей были рассмотрены вопросы открытия гериатрических кабинетов при поликлиниках.

Ерлан Аукенов отметил, что необходимо определить на уровне регионов наиболее работающие здоровьесохраняющие и здоровьеукрепляющие технологии, а также актуализировать наиболее значимые для сохранения здоровья мероприятия. Вице-министр призвал уделить особое внимание профилактическим мероприятиям.

В ходе заседания руководитель управления социального благосостояния города Алматы Алмасбек Курмангалиев и руководитель управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Дина Ахметжанова выступили с докладами об исполнении региональных планов по улучшению положения граждан старшего поколения.

Напомним, План мероприятий «Активное долголетие» до 2025 года был утвержден министром труда и социальной защиты населения РК Сериком Шапкеновым в феврале 2021 года. Он предусматривает мероприятия для повышения качества жизни людей старшего поколения, увеличения продолжительности здоровой жизни населения, улучшения социального и психологического благополучия пожилых людей, расширения возможностей в старшем возрасте участвовать в различных сферах жизни общества, в социально-экономическом развитии страны. В реализацию данного Плана была сформирована Межведомственная комиссия по вопросам улучшения положения пожилых людей.

В Казахстане проживает порядка 1,5 млн человек старше 65 лет, или 7,8% от всего населения. Данный показатель за последние 6 лет увеличился на 1% (6,8% в 2015 году).