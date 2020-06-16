Центры активного долголетия откроют во всех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открытие таких центров предусмотрено в Национальном плане «Активное долголетие», разработанном Министерством труда и социальной защиты населения РК. В настоящее время проект документа обсуждается на уровне центральных госорганов и акиматов, а также в онлайн режиме на портале «Открытые НПА», где каждый желающий может внести свои предложения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Центр активного долголетия представляет собой досуговое учреждение, где люди старшего поколения могут изучать английский язык, пройти курсы компьютерной грамотности, заниматься лечебной физкультурой, танцами и др. В итоге, пожилые казахстанцы активно вовлекаются в общество и у них улучшается психоэмоциональное состояние.

Пока такие центры действуют только в нескольких городах страны.

Алматы стал первым регионом в Казахстане, где запустили центр активного долголетия. Его открыли в июне 2018 г. Центр был рассчитан на 75 человек, но, в связи с большим спросом, ежедневно его посещали порядка 350 человек. К концу 2019 года было запущено 7 аналогичных заведений во всех районах города. Программа была разработана с учетом концепции Мадридского международного плана действий по проблемам старения, разработанного Всемирной организацией здравоохранения.

Эксперты по вопросам старения называют масштабирование центров активного долголетия по всей стране крайне необходимой и своевременной мерой.

«Всегда одной из главных задач нашей организации остается поддержание здорового образа жизни лиц старшего поколения. Я очень рада, что во всех регионах появятся центры активного долголетия. Ведь по подсчетам ООН, через 50 лет каждый шестой житель планеты будет пожилым. Поэтому крайне важно уже сейчас начать работу по обеспечению качественной, разнообразной и активной жизни пожилым людям», – поделилась своим мнением председатель ОО «Ардагер» Баян Ахметжанова.

Стоит отметить, что за последние 5 лет доля лиц старше 65 лет в стране увеличилась почти в два раза. В результате чего, согласно международным стандартам, Казахстан в 2017 году вошел в группу стран со стареющим населением.



