Центру детской реабилитации передадут сшитые мастерицами цехов «Астана опера» маски

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Астана опера» вносит вклад в борьбу с коронавирусом: театр приступил к изготовлению многоразовых масок. Руководством было принято решение первую партию передать Национальному центру детской реабилитации корпоративного фонда UMC, в котором каждые 25 дней лечатся от 300 детей с родителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Мастерицы швейного, костюмерного и бутафорского цехов «Астана Опера» в связи с переходом на дистанционный режим работы изготавливают маски дома на собственных швейных машинках. Материалы были доставлены каждой из них из театрального склада. Мы использовали хлопок белого цвета, марлю, а также администрацией были закуплены резинки. Маска состоит из одного слоя хлопка и шести слоев марли. Не обошлось и без ручной работы – это закладывание складок и утюжение. Несмотря на то, что часть масок уже была передана в медицинские центры, впереди нас ждет масштабная работа - обработать две тыс. метров ткани», - отметила старший технолог по костюмам «Астана опера» Жанар Моминова.

Таким образом, до 5 апреля планируется произвести еще две тыс. масок. Кроме того, более 200 уже изготовленных масок были розданы сотрудникам, которые продолжают работу в театре, а это специалисты IT-отдела, осуществляющие прямые трансляции спектаклей, а также сотрудники службы охраны и оперативного штаба театра.