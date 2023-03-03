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Центробанк Китая сохранит стабильность обменного курса юаня

3 Марта 2023, 22:44
Центробанк Китая сохранит стабильность обменного курса юаня Фото: freepik.com

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Народный банк Китая (НБК, Центробанк) поддержит стабильность стоимости национальной валюты. Об этом в ходе брифинга заявил управляющий НБК И Ган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, Центробанк Китая в последние годы настаивал на проведении осторожной денежно-кредитной политики, которая обеспечила прочную основу для ценовой стабильности.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае в прошлом году вырос на 2%. За последние 5 лет (с 2018 по 2022 годы) средняя инфляция в стране также составляла 2%.

Касаясь стабильности обменного курса, глава Центробанка Китая сообщил, что за последние пять лет обменный курс юаня по отношению к доллару США трижды преодолевал уровень 7 юаней за доллар и возвращался к отметке ниже 7.

«Эта гибкая рыночная система обменного курса сыграла роль автоматического стабилизатора для регулирования макроэкономики и платежного баланса», - отметил он.

И Ган также подчеркнул, что в целях предотвращения финансовых рисков, Центробанк Китая продолжит продвигать проект «Закон о финансовой стабильности КНР», а также усилит регулярный надзор и поддержит стандартизированное и здоровое развитие платформенных предприятий.


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