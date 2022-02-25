Центризбирком зарегистрировал Саясата Нурбека депутатом Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 февраля 2022 года под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление «О регистрации депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Саясата Нурбека», передает МИА «Казинформ« со ссылкой на сайт ЦИК.

В соответствии со статьями 12, 45, 46, пунктами 5, 6 статьи 97-1, статьей 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и выпиской из постановления Бюро Политического совета общественного объединения «Партия «Nur Otan» от 25 февраля 2022 года № 004 PQ Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила:

1) Передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену общественного объединения «Партия «Nur Otan» Нурбеку Саясату.

2) Зарегистрировать Нурбека Саясата депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

3) Вручить Нурбеку Саясату соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Ранее сегодня сообщалось о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Дариги Назарбаевой.