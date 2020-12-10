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Центризбирком зарегистрировал 24 долгосрочных наблюдателя от ОБСЕ на выборы депутатов в РК

Автор:  
Серик Сабеков
10 Декабря 2020, 17:45
Центризбирком зарегистрировал 24 долгосрочных наблюдателя от ОБСЕ на выборы депутатов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 24 долгосрочных наблюдателей от ограниченной миссии БДИПЧ/ОБСЕ на выборы депутатов зарегистрировала Центральная избирательная комиссия РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила член ЦИК Анастасия Щегорцова, с момента открытия 22 октября 2020 года института международного наблюдения за выборами Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан аккредитованы 62 наблюдателя от 3 международных организаций и 5-ти иностранных государств. По мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям периодически обновляются.

«По состоянию на 10 декабря 2020 года, в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 24 долгосрочных наблюдателей от ограниченной миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами», - добавила она на заседании ЦИК.

В этой связи членами Центризбиркома было принято постановление по аккредитации наблюдателей международной организации.


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