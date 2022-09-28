Центризбирком установил размер расходов кандидата в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление «Об установлении размеров расходов кандидата в Президенты Республики Казахстан, покрываемых из средств республиканского бюджета на внеочередных выборах Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, установлен размер расходов кандидата в Президенты Республики Казахстан в объеме 10 312 600 тенге, на:

- выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных изданиях - 9 012 600 тенге;

- проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов - 800 000 тенге;

- транспортные расходы - 500 000 тенге.

Член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина сообщила, что избирательный фонд образуется из следующих источников:

- собственные средства кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его республиканским общественным объединением, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в 12 000 (двенадцать тысяч) раз, что составляет 720,0 миллионов тенге.

- добровольные пожертвования граждан и организаций Республики, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в 15 000 (пятнадцать тысяч) раз, что составляет 900 миллионов тенге.

«Денежные средства, поступившие сверх установленного размера, зачислению в избирательные фонды не подлежат и возвращаются внесшим их гражданам и организациям. Анонимные пожертвования обращаются в доход республиканского бюджета. В избирательные фонды могут быть направлены только средства, полученные законным путем. Право распоряжения средствами избирательного фонда принадлежит исключительно кандидатам в Президенты Республики Казахстан», - пояснила Сабила Мустафина на заседании Центризбиркома.

Член ЦИК напомнила, что нарушение кандидатом норм выборного законодательства и правил открытия специального временного счета и расходования средств избирательного фонда влечет за собой отмену решения о регистрации кандидата.