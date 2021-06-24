Центризбирком озвучил требования к кандидатам в акимы сельских округов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев на онлайн-заседании озвучил требования к кандидатам в акимы сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для избрания акимом города районного значения, села, поселка, сельского округа гражданин Республики Казахстан должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, не иметь судимости и факта совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения признанных в установленном законом порядке», - сообщил Ерлан Дауылбаев.

Е. Дауылбаев пояснил, как определяют соответствие кандидатов в акимы сельских округов.

«Территориальная избирательная комиссия после выдвижения кандидата приступает к процессу определения соответствия кандидата предъявляемым законодательством требованиям. С целью установления гражданства направляются соответствующие запросы в органы внутренних дел, районные департаменты по делам государственной службы, отсутствия коррупционного преступления, коррупционного правонарушения», - добавил Е. Дауылбаев.