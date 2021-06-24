Центризбирком озвучил требования к кандидатам в акимы сельских округов
«Для избрания акимом города районного значения, села, поселка, сельского округа гражданин Республики Казахстан должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, не иметь судимости и факта совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения признанных в установленном законом порядке», - сообщил Ерлан Дауылбаев.
Е. Дауылбаев пояснил, как определяют соответствие кандидатов в акимы сельских округов.
«Территориальная избирательная комиссия после выдвижения кандидата приступает к процессу определения соответствия кандидата предъявляемым законодательством требованиям. С целью установления гражданства направляются соответствующие запросы в органы внутренних дел, районные департаменты по делам государственной службы, отсутствия коррупционного преступления, коррупционного правонарушения», - добавил Е. Дауылбаев.