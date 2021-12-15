Централизованную систему водоснабжения запустили в двух костанайских селах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— В преддверии Дня Независимости РК первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов запустил централизованную систему водоснабжения для сел Банновка и Чеховка Федоровского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление энергетики и ЖКХ.

Система водоснабжения построена в рамках госпрограммы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020 - 2025 годы, на эти цели было направлено 1,6 млрд тенге бюджетных средств.

«До реализации проекта население сел Банновка и Чеховка, а это 1553 человека, пользовались водой из колодцев и скважин. Теперь они обеспечены качественной питьевой водой из централизованной системы водоснабжения»,- пояснили в ведомстве.

Обеспечение населения качественной питьевой водой, как подчеркнули в управлении, одна из приоритетных задач.

«В рамках государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020 - 2025 годы» и программы «Ауыл ел бесігі» по области в 2021 году на реализацию 32 объектов сельского водоснабжения направлено 9,7 млрд тенге бюджетных средств. По итогам 2021 года обеспеченность сельского населения услугами водоснабжения увеличится по области с 64,7% до 75, по селам с 36,1% до 59,8%»,- добавили в управлении ЖКХ.

По итогам мероприятия первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов от имени акима области поздравил жителей села с 30-летием Независимости Республики Казахстан.

Ранее был введён в эксплуатацию объект водоснабжения в селе Алтынсарино Костанайской области.